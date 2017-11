Temen ganaderos una crisis mayor durante invierno

Díaz Ordaz, Tam.- Mientras que los agricultores esperan que con la llegada del invierno, un intenso frío pueda controlar las plagas, en contraste temen que el último mes del año y los primeros del 2018, sean secos y con temperaturas muy bajas, porque eso pondría en riesgo la vida de sus hatos.

"La situación para los ganaderos en pequeño, para los que somos de bajos ingresos, es muy crítica en estos momentos porque la comida comenzará a escasear y las presas están casi secas, y peor aún es que no tenemos apoyo por parte del gobierno federal, sinceramente nos tienen muy abandonados", dijo el presidente de la Asociación Ganadera General San Miguel, Martín García Magdaleno.

Sin agua y sin comida, el ganado comenzará a morir sin remedio, como hace unos meses, y esa situación mantiene preocupados a los productores de carne, quienes se sienten traicionados por la federación.

"No tenemos ningún tipo de apoyo por parte del gobierno federal, el Progan, no ha llegado, tampoco nos ayudaron con el seguro satelital durante la pasada sequía, la verdad es que nos tienen abandonados", externó el dirigente.

"Nadie nos escucha, como si no existiéramos, pero aún así, los ganaderos seguimos luchando, no nos rendimos, pero tampoco sabemos hasta donde podremos soportar, porque recursos no tenemos para seguir afrontando esta adversidad", precisó el presidente de los ganaderos de Díaz Ordaz.

Insistió en que se requiere del apoyo de la federación, que cuando menos aterrice los apoyos del Progan, que de por sí fueron reducidos de manera muy significativa para este año.