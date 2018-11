Temen ´franca´ simulación

"La incertidumbre cuando no tienes esa claridad te afecta en las inversiones, entonces necesitamos enviar esos mensajes a las empresas para dar tranquilidad". Martha Ramos Morales, directora de Index.

"Primero debemos tener las nuevas reglas y cuales productos podrán entrar y cuales no y esperar que el Gobierno vaya anunciando". Julio Almanza Armas, presidente de la Fecanaco.

La zona franca que ha anunciado el próximo gobierno federal significaría un riesgo de convertir a esta área en un "paraíso fiscal", de acuerdo a diferentes analistas, por lo que empresarios tanto maquiladores y comerciantes en Tamaulipas piden evitar incertidumbre y dar a conocer las reglas.

El gobierno creará una zona franca en la frontera norte del país, en la que se aplicaría la mitad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 16 por ciento a un 8 por ciento; el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 por ciento a 20 por ciento, y además se acordó con los gobernadores de la frontera norte la creación de una zona libre de 30 kilómetros que beneficiará a 44 municipios, homologar precios de gasolina y electricidad y aumentar el salario mínimo.

Pero al hablar de los beneficios que traería para la frontera del país, también se ha pedido reconsiderar la propuesta ya que dejaría un vacío importante en las finanzas públicas, y que tendría implicaciones en el presupuesto, sobre todo con aumento en el gasto en pensiones y salud.

PREOCUPACIÓN NACIONAL

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha informado que es necesario saber cuáles serán las reglas que se emitirán, para evitar que la región se convierta en un "paraíso fiscal", sobre todo porque si no se tienen esos criterios definidos empezarán a crecer los domicilios fiscales en la frontera norte, lo que daría pie a un vacío muy grande para los ingresos públicos.

El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Besil Bardawil, recientemente explicó que los retos que enfrenta la siguiente administración federal es el nivel de evasión fiscal que aun existe, ya que hay muchos negocios en el país que se manejan con facturas falsas, efectivo, y mucha gente que no declara impuestos, por lo que hace falta fiscalización por parte de las autoridades.

Ante este posible escenario que ya se prevé por parte de los contadores del país, empresarios de la industria maquiladores y dirigentes de comerciantes fueron abordados a este respecto, coindiciendo en demandar reglas claras.

MIGRACIÓN DE EMPRESAS

Para Index, Asociación de Maquiladoras, lo primero es esperar el escenario que se ha prometido por parte del Gobierno Federal, aunque reconocen que hay aspectos positivos y negativos con la zona franca.

"El hecho de que por esos factores empiece la migración de empresas del centro del país a esta zona, hay algunos factores positivos negativos y positivos, hablando del salario mínimo hay un impacto negativo, hablando como empresa y en el otro aspecto positivo", dijo Martha Ramos Morales, directora de Index Reynosa.

SE PREPARAN MAQUILAS

Ante el anuncio de la zona franca y todo lo que puede conllevar, explica que las empresas maquiladoras se preparan con información y encuestas para ver la problemática y oportunidad que se tiene para cuando se formalice por parte del Gobierno Federal.

"Ahorita no podemos dar posiciones específicas con esto porque no hay alguna formalidad, no hay claridad todavía, en una regla o una ley, todo es comentarios, no hay nada oficial hasta estos momentos, como se ven las cosas es posible que se dé en diciembre", expresa.

Ramos Morales reconoce que las empresas no pueden mantenerse en la incertidumbre constante con estos temas, porque actualmente se están cerrado presupuestos por parte de las empresas y se deben evitar impactos negativos en los inversionistas.

"Ahorita ya estamos en comunicación, nada formal, pero estamos en la obtención de la información, pero en la formalidad inmediata si esto se puede dar en diciembre se va a hacer así para mandar ese mensaje a las empresas", recalcó la directora de Index.

Actualmente Reynosa sigue con proyectos de inversiones nuevas, por lo que es importante que el Gobierno de esas señales y de a conocer las reglas de la zona franca.

"La incertidumbre cuando no tienes esa claridad te afecta en las inversiones, entonces necesitamos enviar esos mensajes a las empresas para dar tranquilidad a las inversiones nuevas, tenemos que tener seguridad y mensajes positivos para continuar con nuestros proyectos para empezar esas gestiones, pero estamos en ese proceso", finalizó la empresaria.

MEDIDAS A TOMARE

ntrevistado sobre el mismo tema de los paraísos fiscales que se pueden presentar con la zona franca, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, que agrupa a más de 12 mil afiliados, explica que hay aspectos de gran beneficio, pero también se requiere esperar para ver las medidas que se van a tomar con las zonas libres.

"Primero debemos tener las nuevas reglas y cuáles productos podrán entrar y cuáles no, va a hacer muy interesante los primeros meses y esperar que el Gobierno vaya anunciando y dando declaraciones", dijo.

Explicó el dirigente de Fecanaco que los grandes cambios y transformaciones traen especulación, por lo que es importante que se ponga en marcha la zona franca, para poco a poco ir viendo.

"Hay que verlo de la manera más propositiva y ver el beneficio directo, vienen cambios muy positivos con el presidente electo, estamos generando mesas de trabajo y esperamos más beneficios para el sector que representamos; la única manera es que vivamos la primera etapa e ir despejando algunas dudas", apuntó.