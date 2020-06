Temen empresarios suba la delincuencia

Matamoros, Tam.



Ante el aumento del desempleo en Matamoros, empresarios temen que se eleve la delincuencia en esta localidad, ya que no hay recursos económicos en estos momentos.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Delfino Cantú Salazar señaló que en estos momentos hay temor de que inicien los robos, asaltos, porque hay mucha gente sin empleo y no hay apoyos por parte de los gobiernos para la población.

"Estamos viviendo momentos difíciles, yo estimo que por lo menos el 40 por ciento de las pequeñas y medianas empresas ya no abrieron, porque no tienen la solvencia económica para resistir esta situación", dijo.

"Si hay empresarios del sector hotelero que están batallando para poder pagar la nómina, las grandes empresas por lo menos se sostienen, pero ya se esta acabando el colchón que se tenía hasta antes de esta pandemia", agregó.

Manifestó que al no existir recursos entre las familias de esta ciudad, esto ante la falta de apoyos por parte de las autoridades.

"Por lo que al no tener dinero viene otro factor social, la inseguridad, que al no tener dinero no habrá a quien se le haga fácil y busque delinquir, poniendo en riesgo a la comunidad en general", dijo.

Resaltó que es momento de que los gobiernos inicien hacer algo al respecto, inyectar recursos a las empresas y a la misma sociedad quienes en estos momentos se ven afectados económicamente ante la falta de un empleo o de abrir sus negocios.