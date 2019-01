Temen desabasto de mercancía en Tamaulipas ante problemas de distribución de gasolina

Matamoros, Tam.- La Federación de Cámaras de Comercio del Estado (Fecanaco) de Tamaulipas alertó que la escasez de combustible está gestando una nueva crisis de desabasto de mercancías, ya que al no haber combustible no existe tampoco cadena de distribución en el transporte, por lo que de no solucionarse, estantes en los comercios podrían empezar a lucir paulatinamente más vacíos.

Julio César Almanza Armas, presidente de dicho organismo empresarial, destacó que de acuerdo a un estimado, el comercio sólo tendría reserva para siete días.

Además señaló que la Concanaco ha lanzado una alerta al gobierno federal donde advierte que sólo existe abasto para siete días en el país, y que pasado este tiempo la escasez de gasolina empezará a traducirse en escasez de otros productos.