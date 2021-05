Temen comercios súper cierre por repunte viral

"Es muy importante que en Tamaulipas no se replique lo de otros estados como Chihuahua, por eso invitamos a los afiliados a que no bajen la guardia, el coronavirus es muy peligroso y todos los día siguen reportándose contagios, de nosotros dependerá que la curva no aumente más".

Al estar sujetos a revisiones de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se espera que el comercio formal no se vuelva un punto de rebrote.

"Acaba de salir el nuevo decreto en donde no se modifican ni los horarios ni los porcentajes de apertura comercio entonces debemos aprovechar, y entender que si hemos avanzado es porque el protocolo se ha mantenido".

La última vez que Reynosa atravesó por un cierre masivo de comercios ocurrió durante junio, julio y agosto del 2020, cuando se reportó la mayor cantidad de contagios nuevos de Covid-19.

Cruz Hernández recordó que si el sistema de prevención se sigue, se podrá continuar con la reactivación económica del 10 de mayo.