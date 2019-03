Temen colapso agrícola por frío y falta de apoyo

El Mañana / Staff.- La falta de apoyos al campo y el temor de un colapso agrícola por las bajas temperaturas forman parte del nebuloso panorama de los campesinos y sus familias en la región.

Por ende, decenas de pequeños propietarios rurales de la región protagonizaron en carreteras de acceso a Reynosa y Rio Bravo una serie de bloqueos en protesta por la falta de apoyos del gobierno federal.

Los manifestantes coincidieron en señalar que no hubo presupuesto, afectación les retiraron todos los apoyos, dejaran de sembrar, los cultivos se quedaran sin terminar de cultivarse, no terminaran la cosecha, sorgo y maíz en la región pérdidas en toda la región, no hay créditos, los cultivos atrasados no se puede sembrar por falta de diesel y les adeudan miles de millones de pesos.

Los productores afectados corresponden a toda la zona Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso.

Mientras tanto, puede generarse un desastre de alrededor de 200 millones de pesos a causa de las bajas temperaturas en el campo, de acuerdo a lo estimado por el comisariado ejidal Manuel Aguirre Salas.

Apuntó que en la zona de Reynosa la plantitas de maíz apenas están crecidas de 20 a 25 centímetros y pueden resultar afectadas en su totalidad por la bajas temperaturas.

Indicó a que a la fecha se sembraron alrededor de 15 mil hectáreas de maiz de la cual dependen decenas de m hiles de familias en esta zona.

Pudieran generarse pérdidas por alrededor de 200 millones de pesos, apuntó el dirigente ejidal.

COMISARIADO. Manuel Aguirre Salas.