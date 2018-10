Temen cierre de fronteras. Vigilan puentes Guardia Nacional

McAllen, Tx.- Residentes del Valle consideran que la caravana de hondureños no va a detenerse tan fácilmente, y es muy probable que lleguen hasta la frontera entre México y Estados Unidos.

El cierre significaría un caos total, dado el flujo diario de residentes de ambos lados de la frontera, que hacen su vida en ambos países, por el trabajo, la escuela, y por el comercio.

Actualmente hay cientos de miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos en el Valle del Río Grande pero se desconoce si Trump está pensando propiamente en elementos del ejército de los Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza de cerrar la frontera con México si las autoridades no logran contener la caravana de miles de inmigrantes de hondureños que viajan a los Estados Unidos y que el día de ayer lograron ingresar a la fuerza a territorio mexicano.

Sin acuerdo comercial

Trump amenazó con llamar a los militares para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, además tuiteó amenazando con detener el acuerdo comercial aún no firmado con México si la caravana no se detiene.

El cierre de la frontera es un recurso muy difícil de que sea aprobado, luego de que ni cuando el 9/11 tuvo lugar un acto de esta magnitud, pero no imposible para Trump, lo cual podría tener un gran impacto en la economía.

Especialistas destacan que el simple hecho de cerrar la frontera por un corto período de tiempo implica pérdidas de millones de dólares.

Lo que dicen en la red

Preocupación y opiniones encontradas de los residentes desde Brownsville a Laredo generaron las declaraciones de Donald Trump, de cerrar la frontera con el apoyo del Ejército, ante la magnitud de migrantes que llegarán a la frontera de Estados Unidos y México a como de lugar.

Algunos internautas expusieron en El Mañana de Reynosa, sus opiniones al respecto.

Aquí algunos de esos comentarios:

· Andrea De la Mora: Pobres nenes ellos son las víctimas colaterales de todo esto.

· Mayra Perez: Ahora veremos como vamos a estar aquí??!!

· Cristina Peña: El trauma que los hacen pasar los papas a esos niños.

· America Riot Bribiesca: Menos mal que Derechos Humanos no deja a la policía maltratar a criminales extranjeros para darles su "estate quieto" si no ya estarían en las noticias como "tiranos racistas"

· Isis Amunet Hernanju: Y a que vienen... Administrar

· Betty Amaya: México es un país de gente noble por que no ser solidarios con esa gente acuérdense que muchos vamos a EU y no nos gusta como nos tratan.

· Mauricio Herrera Rodríguez: Excelente. Tienen que respetar las leyes de nuestro país.

· Luis Juárez: El gobierno mexicano ya pongase las pilas y regrésenlos.

· Ángel Gonzalez Donald: J. Trump: we need help

· Guille Santos: Que irresponsables padres ponen por delante a los niños, como escudos, que verguenza.

· Paty Plasencia Zapata: ."Que Dios los proteja, México sí puede recibirlos, tiene con qué, últimamente en Reynosa y Matamoros hace falta gente trabajadora"

· Jessy: Así debe hacer México también, que cierre la frontera sur, que mande el Ejército, porque las personas a la fuerza quieren entrar y (son) agresivos, y eso ya se vuelve delincuencia y vandalismo.