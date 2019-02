Temen aumento a LAS gasolinas

Valle Hermoso, Tam.- Automovilistas de la localidad, temen que esta semana surja un nuevo incremento en los precios de los combustibles, pues en tan solo las últimas 3 semanas, el precio por litro de la gasolina Magna se ha incrementado 87 centavos.

"Estamos a la expectativa, no sabemos sí va a subir de nuevo o no, pero alguna autoridad debería de hacer pronto algo al respecto, pues no es justo que se nos considere frontera y después se nos esté aumentando el precio así nada más", dijo ayer un automovilista que se identificó como Enrique Castillo, habitante de la colonia Jaritas.