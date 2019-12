Temen arancel de 21% a tomate

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) determinó que las importaciones de tomates frescos mexicanos sí causaron daño a la industria de ese país, informaron representantes del sector, quienes temen la aplicación de 20.91 por ciento de arancel. Si Estados Unidos decide nuevamente cancelar el Acuerdo de Suspensión 2019-2024 firmado con México en septiembre, se aplicará el arancel.

El Gobierno de Estados Unidos reanudó en octubre de este año la investigación antidumping en contra el tomate fresco mexicano, para determinar que México vendió tomate en ese país por debajo de sus costos de producción en 20.91 por ciento, lo que se conoce como margen de dumping. La reanudación de la investigación también llevó a que la Comisión de Comercio Internacional evaluara si las exportaciones de tomate mexicano causaron daño a la industria estadounidense y ésta era la decisión que estaba pendiente de conocerse. La dictaminación formal de la USITC espera conocerse hoy, pero actores de la industria adelantaron que la decisión fue que sí hubo daño. La Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) explicó que aunque ya hay un arancel definitivo para las exportaciones mexicanas, la industria tomatera queda protegida para no pagar ese arancel con el nuevo Acuerdo, por lo menos, hasta que Estados Unidos no decida salirse nuevamente del pacto. "Evidentemente fue algo que no nos gustó porque teníamos muchos argumentos sólidos para pensar que iba ser una resolución positiva hacia nosotros, pero la variable política sigue influyendo. "Vamos a ver cómo viene la publicación oficial que es lo que estaríamos esperando, pero de antemano sabemos que (la USITC) dijo que sí hubo daño a la industria doméstica americana de tomate", explicó Alfredo Díaz, director general de la Asociación.

El Sistema Producto Tomate a nivel nacional dijo que esta determinación de la USITC abre mucha incertidumbre de que EU quiera volver a terminar el Acuerdo aduciendo alguna violación o incumplimiento y entonces se aplique inmediatamente un arancel de casi 21 por ciento a las exportaciones. "Prácticamente nos tienen con un pie en el pescuezo, para decirlo así literal. Estamos en manos de la buena voluntad de EU y con la incertidumbre y con la amenaza de que de un momento a otro van a querer fijar el arancel que ya no va ser de 17.5 por ciento, va ser casi de 21 por ciento", apuntó Manuel Cázares, vicepresidente del Sistema.