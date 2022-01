Temen ambulantes cierres por pandemia

"Vamos a volver a salir estos días para regalar cubrebocas como siempre lo hemos hecho, ya hicimos dos campañas muy fuertes, se regalaron muchos cubrebocas y lo vamos a volver a hacer, yo creo que para este martes saldremos a regalar cubrebocas y concientizar a la ciudadanía para que no baje la guardia", dijo el dirigente de la Unión de Comerciantes, Paulino Cortez, "si bajamos la guardia va a ser difícil salir de esto, e invitar a todas las personas que no se han vacunado que se vacunen para inmunizarnos todos y que se acabe esta ola de contagios".

La semana pasada Victoria acumuló 292 nuevos contagios lo que representó un súbito incremento del 360.49 por ciento respecto a la semana anterior; actualmente el decreto COVID permite la instalación del cincuenta por ciento en tianguis y vía pública con una capacidad de aforo también del cincuenta, aunque sin restricciones en los horarios, cabe destacar que estos lineamientos fueron promulgados antes del choque de la Cuarta Ola el martes cuatro de enero.

"Hay muchos compañeros que son hipertensos, que tienen problemas de salud, eso nos preocupa, pero siempre hemos estado del lado de la autoridad para que nos echen la mano, lo que vamos a pedir ahorita es que nos saniticen", recalcó Paulino Cortez, "desde la administración pasada pedimos que se saniticen las calles, sabemos que hay muchos contagios en el centro y queremos que se sanitice para que estemos un poco más tranquilos".

Sin embargo, el representante de los comerciantes ambulantes señaló que un retroceso en las medidas sanitarias, o el total confinamiento como en los primeros meses de la pandemia, en poco ayudará a mitigar la propagación de esta nueva Cuarta Ola, "queremos seguir trabajando, no queremos cerrar, ni mucho menos queremos que se nos cierre porque cerrando no conduce a nada... se para la economía y no podemos... y el Gobierno solo la economía no la va a poder sacar adelante, tenemos que trabajar juntos sociedad y gobierno para poder salir adelante, no es la meta cerrar negocios, es al contrario".