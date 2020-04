Teme un médico por su integridad

"Yo temo por mi integridad física, por eso quiero hacerlo público, por eso quiero dar mi versión y quiero denunciar esta persona, en caso de que me pase algo, sepan para donde ir", dijo Roberto Olvera Obele, médico de la clínica del ISSSTE en Reynosa.



Los médicos además de enfrentar la pandemia del Covid-19, deben sortear los malos tratos, discriminación y golpes de ciudadanos que no respetan las medidas y protocolos al entrar a los hospitales.

El viernes, Roberto llegó a las instalaciones por la puerta de urgencias, donde no pueden entrar muchas personas como parte del protocolo y se encontró con una pareja que estaba en el acceso.

Explicó que hay un área habilitada donde pueden estar, para que no haya contacto con personas enfermas, por lo que indicó que se movieran de la zona, pero la señora argumentó que Fernando Miranda Guerrero no podía caminar -pero se les pidió moverse unos metros nada más- para no obstruir la entrada de urgencias, pero les molestó.

´POR MÍ TRAGAS´

"Con la contingencia lo hace uno para el beneficio de ellos, la señora dice que grosero y eso que es médico, le contesté primeramente porque soy médico le comento que de favor haga lo que tenga que hacer como paciente y el señor se viene y se voltea diciendo a mi esposa no le vas hablar así, tu eres un empleado nada más aquí, no eres nadie", dijo.

"El típico que se pone agredir a uno verbalmente y se me viene encima, el señor se vino en forma agresiva, diciéndome un montón de cosas, marica, te voy a encontrar en la calle".

Y argumentó: "yo me vengo para atrás, lo tratan de agarrar y se se les zafa y viene y me da un golpe en el pecho con el puño cerrado, yo con todo eso no contesté a la agresión, el señor encima de mí, que tu quien eres, tu por mi tragas, seguía agrediéndome y yo haciéndome para atrás, por fin me metí, me dijo maricón, te voy a encontrar en la calle, te voy a buscar".

Al entrar al hospital encuentra a la jefa de personal, a la que le comenta la situación, reconociendo que vio lo que se generó, por lo que levantó el acta administrativa.

"Levanté el reporte de lesiones, al señor le estaban dando servicio médico, aun cuando me agredió y salió nuevamente a intentar agredirme, me volvió amenazar, decir un montón de cosas, que me iba a esperar en la calle, que él era policía, investigando resulta que este señor no es policía, yo temo por mi integridad física, por eso quiero hacerlo público", expresó el medico del ISSSTE Reynosa.

El agredido ya levantó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado, a fin de que se proceda, ya que teme por su integridad y espera que las autoridades del ISSSTE y sindicales, le den la protección que requiere como médico. "Ya está levantada la denuncia, ya tengo el número de seguimiento y lo van a citar, pero lo que me interesa es que me agredió y amenazó", recalcó.