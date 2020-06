Teme termine lo que empezó

Valle Hermoso, Tam.- Lorely, una mujer de 34 años de edad que el 17 de febrero recibió 22 puñaladas con un arma blanca por parte de su ex esposo Orlando Fabián "N", teme que este termine el trabajo que empezó y acaben con su vida.

El 13 de junio, su ex pareja fue detenida por la Policía Ministerial Investigadora, acusado de tentativa de feminicidio, pero a los cinco días, un juez lo liberó con cargos de violencia familiar y una simple restricción.

Lorely explicó que el hombre la ha amenazado de muerte y que teme que cumpla su objetivo ahora que esta suelto, pero dijo, no sabe a quien recurrir, pues el sistema liberó a quien le dio las 22 puñaladas.

"Varias veces me amenazó de muerte, después de que me atacó con un cuchillo y me mandó al hospital, se dio a la fuga y lo detuvieron hace poco, pero solo duró cinco días detenido y lo liberaron, yo tengo miedo a que ahora que esta libre salga y me mate", dijo la mujer.