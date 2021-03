Teme por su vida

El cantante Lorenzo Méndez fue a través de sus redes sociales , que la ex pareja de Chiquis Rivera dio a conocer que tuvo un percance en Texas, por lo que estuvo en peligro su vida.

Aunque no ha dicho más el intérprete, se sabe que se encontraba en aquel lugar para cerrar una exitosa gira, por lo que estaría cuatro días en Texas para poder cumplir con su agenda de presentaciones.

Aunque sus seguidores comenzaron a especular de lo que pudo haberle pasado, el intérprete no ha vuelto a postear nada, algunos dijeron que se trató de un asalto o que igual pudo ser algún conductor agresivo que sólo trato de agredirlo sin tener un motivo.

Y, aunque hasta ahora sólo ha sido afortunado en el trabajo, podría ser que su suerte cambie hasta en el amor, pues recientemente, la hija de Jenni Rivera confesó durante una entrevista que podría darle otra oportunidad a Méndez.

“Sí le daría otra oportunidad”, declaró Rivera sobre su relación con Lorenzo, de quien está separada y hay trámite de divorcio, durante una entrevista que le realizó Larry Hernández en su nuevo espacio “Confesiones neta”.

“Sí, por supuesto que sí, varias veces, es una persona que le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, verdad, sí, sí, lo he pensado, pero yo quiero que (guarda silencio) y, sí, lo he pensado”, indicó con una sonrisa, “No quiero hablar de más porque me regañan”.