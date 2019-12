Teme por su vida

¨Estoy en la posición de hacer un trato con Héctor, estoy en la posición de renunciar a la pensión alimenticia.¨ Araceli Ramírez Viguri, madre de familia denuncia violencia por parte de su expareja

Cd. Victoria, Tam.- La doctora Araceli Ramírez Viguri denunció penalmente a su exesposo, Héctor Humberto Rodríguez, por lesiones, amenazas y por haber sustraído sin su consentimiento a sus 2 hijos menores de 7 y 5 años a quienes no ha visto desde hace un mes; asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales debido a que dijo temer por su vida y por la seguridad de sus hijos.

"Soy la voz de una madre que ha sido vulnerada por mi exesposo, el doctor Héctor Humberto Rodríguez Garza, vengo a manifestar que he hecho denuncia penal por lesiones en contra de él, fui vulnerada, fui desalojada de mi hogar conyugal, fui golpeada, fui vulnerada psicológica y físicamente y fui despojada del bien mayor que puede tener una madre que son mis hijos", fue el pasado 20 de noviembre cuando inició la carpeta procesal en la cual se incluye el caso de sustracción ilegal de los menores.

ANTECEDENTE

El caso recuerda al de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña que el 9 de septiembre sufrió un ataque con ácido el cual le ocasionó severas lesiones en el rostro y cuerpo, el principal sospechoso del ataque es el exalcalde de Silacayoapan, Oaxaca, Juan Vera Carrizal; así como al caso de Abril Pérez, quien perdió la vida en un ataque armado el pasado 25 de noviembre en la Ciudad de México siendo el principal sospechoso su exesposo el empresario Juan Carlos García, quien ya la habría intentado asesinar con un bate de beisbol en enero. Ambos casos cuentan con antecedentes de violencia de género que en su momento no fueron atendidos por las autoridades.

La madre de familia se desempeña como médico general y participa en el programa de Referencias y Contrarreferencias del Hospital General ´Dr. Norberto Treviño Zapata´ en esta capital, su exesposo era el encargado del CAIRRS, el Centro de Atención de Infecciones y Reducción de Riesgos Sexuales en el Estado, el cual fue destituido debido a diversas irregularidades administrativas y actualmente se encuentra siendo investigado.

ESTÁ DESESPERADA

La doctora hizo un llamado al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la presidente del Sistema DIF Tamaulipas, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, al fiscal Irving Barrios Mojica y al director general de Operaciones de Procedimientos Penales, Natanael Isaí Castelán Iturria, para que se atienda su caso y se le dé celeridad ya que dijo, está desesperada.

Actualmente la doctora Ramírez Viguri dijo contar con protección domiciliaria por parte de la FGJET, no obstante, señala que teme por su seguridad y la de sus hijos, "de manera textual me dijo, ´si tú me pides el divorcio, si tú haces mociones en mi contra te voy a matar con mis propias manos, o te voy a mandar levantar´... él es un doctor, servidor público que estaba, se le está investigando por situaciones económicas en el que era su puesto y eso yo pienso que detonó esta situación".

"Estoy en la posición de hacer un trato con Héctor, estoy en la posición de renunciar a la pensión alimenticia, de renunciar a cualquier bien material que él quiera sustraer del hogar conyugal y lo único que quiero es tener a mis bebés de regreso, tener la patria potestad de mis menores, y poderles dar una vida digna y lejos de las actividades delictivas que están viendo en esa familia".