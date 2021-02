Teme por su hijo

"Desde que lo recuperé, no se lo he podido prestar, no hemos podido reactivar las convivencias, porque llegar a extremos así (rescatar al menor por la fuerza) implica una consecuencia, entonces no puedo fingir que nada pasó.

LO CORRECTO

"No es que no quiera. Yo, realmente, tengo mucho interés en que mi hijo tenga contacto con su padre y ya activemos esas convivencias, porque es justo para todos, es lo correcto. El problema es que yo no cuento con ninguna garantía de parte de nadie para que me lo regresen", afirmó Gallardo en entrevista.

El caso para la actriz de El Búfalo de la Noche aún no avanza debido a que los juzgados permanecen cerrados por la crisis sanitaria.

"Bajo ninguna circunstancia, ninguna madre merece que le quiten a su hijo. Bueno, hay excepciones extremas y delicadas, pero fuera de eso no hay razón alguna, ni poder, para que nadie se tome el atrevimiento de separar una madre de su hijo. Eso es incorrecto.

"El tener a mi hijo, a mi lado, sin miedo a que se me sea arrebatado o perderlo o no poder verlo, es una bendición", expresó.

EN SERIE DE TV

Respecto a lo laboral, Gallardo disfruta de la serie Madre Sólo Hay Dos, protagonizada por Paulina Goto y Ludwika Paleta, disponible en Netflix.

Da vida a Teresa, madre de Mariana (Goto), quien acompaña a su hija en su proceso de ser una mamá joven.

"No puede construir una relación con su hija por el tema de la edad, se invierten los papeles y, de repente, la hija se convierte en su mamá. Es una persona que no logra alcanzar la disciplina, la organización que requiere una vida para ser productiva. Tiene su vida hecha un desastre", comentó.