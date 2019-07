Teme madre por la vida de su hijo. Pide ayuda a las autoridades para localizarlo

Es triste y doloroso no tener dónde llorarle a un hijo. Justicia en este mundo no hay... Quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo . Lourdes Medina, madre de desaparecido

Madero, Tam. - Desesperada mujer pide a las autoridades que le ayuden a localizar el cuerpo de su hijo, quien desapareció hace 58 días cuando caminaba por una brecha de la colonia Miramápolis.



Lourdes Medina, informó que el pasado 25 de mayo su hijo fue a visitar a un amigo de nombre Alejandro "N", para lo cual utilizaba habitualmente una brecha que conecta a Miramápolis con Puerto Alegre, sin embargo nunca llegó a su destino.

"Siempre transitaba por ese sitio y nunca había sucedido nada de eso y pues yo pido de corazón que donde esté mi hijo, una llamada anónima y que ya, me lo entreguen, porque es un sufrimiento para una madre estar con la incertidumbre".

Mencionó que la denuncia por desaparición la presentó el 27 de mayo y quedó asentada con el numeral 120/2019 en la Agencia Especializada en Personas Desaparecidas en este municipio.

Su hijo responde al nombre de Marco Antonio Hernández Medina de 23 años de edad y señaló que a esa fecha, se encontraba en proceso de entrar a laborar en los astilleros de la Marina.

Refirió que este lunes visitó a la fiscal Blanca Núñez, encargada del caso, a fin de solicitarle se agilice su localización.

"Es triste y doloroso no tener dónde llorarle a un hijo. Justicia en este mundo no hay... Quiero que me entreguen el cuerpo de mi hijo", señaló y precisó que lo más probable es que ya no esté con vida.