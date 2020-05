Teme hacer películas de terror

Sin temor al qué dirán, Michelle Rodríguez mostró su lado más íntimo frente a más de 70 fans en Desnudemos a Michelle Rodríguez.

Entre diversas dinámicas, que incluyeron la elección de dulces, libros, películas y hasta fotografías de su infancia, la artista confesó ayer algunos de sus secretos más personales, en una transmisión en vivo en Zoom.

"Hace poco hice un casting para un personaje de una chica rapada, casi no lo hago porque tuve miedo de raparme.

"Pero creo me da más pendiente hacer una película de terror, le temo a los sustos. Un desnudo me da menos miedo porque ya salí en una serie con ropa interior y me sentí cómoda", le contó la actriz a Hugo Hernández, moderador encargado de hacerle las preguntas.

TV Y TEATRO

Reconocida por sus actuaciones en obras musicales como Los Miserables, Monólogos de la Vagina y recientemente Chicago, Rodríguez no dudó en sumarse al proyecto de Mejor Teatro llamado CreActívate, que estará brindando al público diferentes actividades relacionadas con el arte escénico.

Sentada frente a su computadora, la actriz fue respondiendo cada una de las preguntas que se le hacía o retos como adivinar personajes.

Sonriente en todo momento, siempre dejaba claro su amor por el teatro, pero adelantó que podría hacer algo diferente.

"El teatro es la madre de todos mis vicios. Es la vida, porque puedes estar en los 70 siendo Sandy o en otra época siendo un asesino.

APASIONADA

DE LA MÚSICA

"Aun así, a veces me da miedo ir más allá, pero, por ejemplo, me encantaría que la gente conectara conmigo desde la música. La verdad, últimamente me he estado aventurando a cantar fuera de una obra musical", dijo Rodríguez.

Tras dos horas de actividad, la actriz también saludó y respondió algunas inquietudes extra de sus seguidores, quienes le reconocieron su talento.

CreActívate seguirá con sus dinámicas hasta el 10 de julio y los interesados pueden inscribirse en www.mejorcreactivate.com