Teme comercio desabasto. Prevén falte mercancía ante problemas de distribución de gasolina

Matamoros, Tam.- La Federación de Cámaras de Comercio del Estado (Fecanaco) de Tamaulipas alertó que la escasez de combustible está gestando una nueva crisis de desabasto de mercancías, ya que al no haber combustible no existe tampoco cadena de distribución en el transporte, por lo que de no solucionarse, estantes en los comercios podrían empezar a lucir paulatinamente más vacíos.

Julio César Almanza Armas, presidente de dicho organismo empresarial, destacó que de acuerdo a un estimado, el comercio sólo tendría reserva para siete días.

Además señaló que la Concanaco ha lanzado una alerta al gobierno federal donde advierte que sólo existe abasto para siete días en el país, y que pasado este tiempo la escasez de gasolina empezará a traducirse en escasez de otros productos.

Por su parte Abel Morón Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros, propuso poner en marcha el comité de abasto para situaciones de emergencia, lo cual comentó es un protocolo establecido por la Secretaría de Economía cuando se pone en riesgo la cadena básica de suministros en comercios.

"El mecanismo fue diseñado para contingencias naturales y si bien la contingencia no es natural, sino deliberada, no deja de ser una contingencia, por lo que deben activarse los protocolos que garanticen el abasto en la frontera, ya que a diferencia del interior en la frontera provoca otros problemas paralelos", señaló.

Resaltó que en el caso de la frontera el riesgo es mayor, ya que la escasez de combustible y de productos en el comercio genera fuga de divisas, ya que la gente con posibilidad acudirá a llenar sus tanques a Estados Unidos y hará sus compras en supermercados de aquel país.

Además alertó del riesgo de una nueva modalidad de contrabando hormiga, donde se empezarán a traer diversos productos básicos de la Unión Americana para ser comercializados en las ciudades fronterizas a precios por encima de su valor, es decir rigiéndose ante la escasez de las mismos por la oferta y demanda.

Ante esto las Cámaras de Comercio del Estado realizaron un llamado al gobierno federal a buscar con urgencia los mecanismos que garanticen acabar con la crisis del combustible y frenar la cadena de afectaciones que se avecina.

´Repercusiones en exportación´

Por Alejandro Echartea



Se bajó el movimiento de exportaciones e importaciones porque los estados de origen no cuentan con las gasolinas y el Diésel que requieren para moverse . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló que el desabasto de combustible que se presenta principalmente en el centro y sur del país ha tenido repercusión en el comercio internacional.

"A diferencia de otros estados del país resulta que aquí nosotros en Tamaulipas importamos la gasolina directamente y muchos empresarios tras la Reforma Energética se permite que estos hagan las importaciones", manifestó.

"En la medida de que existen estados que utilizan la ruta más corta y por aquí por Tamaulipas exportan sus productos al este de Estados Unidos, resulta que se bajó el movimiento de exportaciones e importaciones porque los estados de origen no cuentan con las gasolinas y el Diésel que requieren para moverse", señaló.

Detalló que sólo por el puente internacional Reynosa-Pharr transita el 60 por ciento de los productos perecederos que se producen al interior y que tienen como principal mercado los estados del este de los EU.

Agregó que Tamaulipas se une a la lucha en contra del robo de combustibles, el cual representa una fuente de ingresos para actividades criminales. Sólo en los primeros años de esta administración fueron cerradas 16 gasolineras que comerciaban con ese producto y añadió que se deben buscar alternativas por parte del Gobierno de la República para afectar lo menos posible a los sectores productivos del país.