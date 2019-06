Tema migratorio beneficia a Trump hacia reelección

Ciudad de México.

El tema migratorio entre México y Estados Unidos le significa a Donald Trump un beneficio para lograr una eventual reelección en 2020, y el gobierno mexicano ha debido ceder para no verse afectado, consideró la analista Aribel Contreras Suárez.

"Indirectamente le vamos a ayudar a Trump en su reelección. No nos gusta, lo sé, y no somos sus juguetes, pero es la única forma de entrar al juego que le encanta jugar a Trump", a cambio de que no imponga aranceles, indicó la analista de la Universidad Iberoamericana.

En entrevista, la coordinadora de la Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales de esa institución educativa consideró que "es un juego político maquiavélico, que lo tenemos que entender y le tenemos que entrar".

Contreras Suárez advirtió que, de otra manera, "ahí te van los aranceles, el peso va a perder frente al dólar y los mercados bursátiles se van a ver afectados y las calificadoras continuarán dándole una evaluación a México cada vez peor".

La especialista planteó que a pesar de que México pueda verse afectado en el terreno comercial, que es diferente a la agenda migratoria, para Donald Trump la migración es un tema presente y latente, y "el epicentro es un tema migratorio con un ADN de reelección. México debe ceder en la migración porque es el origen, la causa, el núcleo".

"La única forma de presionar a México es estrangulándolo con un arancel, que yo le llamo el arancel electoral", opinó Aribel Contreras.

El arancel que intentaba imponer Estados Unidos a los productos mexicanos puede no estar contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ni en el nuevo T-MEC y es contradictorio a la Organización Mundial del Comercio, pero es el juego político de Trump para presionar a México en el tema de migración, agregó.

Como ejemplo de las amenazas del mandatario estadunidense, recordó que el año pasado Estados Unidos se fue "a la yugular" con la aplicación de aranceles al acero y al aluminio, pero fue la única manera en que México y Canadá cedieron muchas cosas, para lograr el texto final del T-MEC entre los tres países.