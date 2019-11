Tema migrante es una realidad que tenemos

Matamoros, Tam.- "A veces pareciera que el tema migrante nos acostumbramos a ello y de repente dejamos de hablar de ese tema migrante, pero es una realidad que tenemos, una realidad social que hay aquí en la ciudad de Matamoros, o en la Diócesis", dijo el padre Francisco Gallardo López.

"Siempre vamos hablar, más bien el servicio es en la Diócesis de Matamoros que comprende Matamoros, Reynosa, Río Bravo, la frontera chica también que es parte de la Diócesis de y que todo esto es territorio, lo puedo decir de esta manera, donde tenemos migrantes, o sea las ciudades fronterizas, pero sin embargo aquí en Matamoros está la realidad que tenemos de los hermanos con el programa MPP que están ahí en el Puente Nuevo y que es una situación fuerte", agregó el administrador de la Casa del Migrante.

Destacó que es dramática en cuanto que es vista también a nivel nacional, internacional y que me preguntan, bueno, ¿qué están haciendo por ellos?, porque a veces la realidad que se presenta, pues una realidad muy fuerte en cuanto a la manera como viven.

Resaltó que la manera también en cómo están los niños, que hay muchos niños en situación de vulnerabilidad ahí, incluso yo lo puedo decir de esta manera, cómo proteger a los niños de quien atenta contra ellos, en este caso puede ser a veces hasta la propia familia, porque el tenerlos en esa situación, me parece una situación de vulnerabilidad muy grave para ellos, en cuanto que los niños tienen sus derechos, claro que también sus responsabilidades, pero sobre todo el ser cuidados y custodiados por la misma familia.

"Y que no se ponga a los niños también como escudo, como escudo en cuanto que a veces se piensa que por los niños se va obtener un beneficio, no es así", indicó.

"Es una realidad en la cual, yo creo que toda persona es vulnerable en cuanto solicita algún, por ejemplo en este caso el asilo en Estados Unidos, pero si consideramos y así lo hemos visto varias organizaciones, que es una situación grave el aspecto, sobre todo de los vulnerables", comentó.

¿Padre, las autoridades americanas se están volviendo más duras, más enérgicas con ellos o es igual desde que comenzó?

Bueno, desde que comenzó, desde que se implementó este programa la situación siempre ha sido así, los convenios que han hecho, todo lo que han hecho los gobiernos, el retorno de quienes ingresan a Estados Unidos de manera regular o irregular, el establecerse aquí en Matamoros, el esperar una cita, algunos ya cumplieron una cita, ya tienen otra para marzo, para junio, para muchas, entonces esto vuelve más difícil y complica la situación.

¿Han estado pasando?, ¿sí les están dando asilo?

Mira, yo hasta ahorita que yo sepa no, no han pasado. Yo he tenido mucha gente en la Casa del Migrante que han ido a su cita y han regresado, algunos ya se han regresado a su país de origen, otros se han establecido en Matamoros o se van a establecer, algunos otros han optado por irse de manera irregular a Estados Unidos.

¿Han decido quedarse en México muchos de ellos, o no?

Muchos de ellos han pensado, yo he platicado con algunos de ellos y la cuestión es de que, sobre todo algunos cubanos que yo he platicado, bueno venezolanos también algunos poquitos, que piensan establecerse en México. Ellos dicen, verdad, que les ha ido bien en México, entonces ellos quieren establecerse.

¿Los centroamericanos son la mayor cantidad de migrantes que tenemos?

Sí, yo creo que en todas partes el centroamericano es el que más tenemos en cuanto al número de familias, de personas, pero también es el que tiene más la esperanza y tiene más, piensa más tenazmente sobre irse a Estados Unidos.

¿Pero por qué es padre?, ¿sus países son más pobres, más violentos?

Pues todos argumentan situaciones de persecución de violencia, de tantas cosas, no, pero Centroamérica si es una situación muy fuerte en cuanto a todo lo que dicen ellos y la persecución también, por eso muchos de ellos piden el asilo político, el aspecto de la pobreza, de la violencia, de la falta de oportunidad económica para su familia. Son argumentos que ellos muy fuerte lo manifiestan.