Tello: "Tengo las manos limpias" y deseo que termine la pesadilla de inseguridad

"Acusaciones llegarán, son parte del devenir de la política, finalmente se lastimaron muchos intereses. No callaré ante infundios y mentiras, quien acuse, bienvenido, pero exigiré que en legalidad pruebe lo dicho. Tengo las manos limpias, y el que nada debe, nada teme", dijo.

El priista termina su administración con la peor crisis de inseguridad de los últimos 12 años. En 2020, de acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, Zacatecas acumuló mil 065 homicidios dolosos, y en los primeros cho meses de este año la cifra rebasó los 900 homicidios dolosos.

Según autoridades estatales y federales, la violencia se incrementó por la pugna entre agrupaciones del crimen organizado por el control del territorio para el trasiego de drogas, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos.

La situación generó que Fresnillo sea vista como una de las ciudades más violentas del país, y el estado se colocó en el quinto a nivel nacional por tener una de las tasas más altas de homicidios: 116 por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Colima, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

"Hago votos porque esta pesadilla de violencia que pasa nuestro país y que a Zacatecas azota, termine; hemos actuado al límite de nuestras capacidades, hemos hecho todo, más no es suficiente. Sin el apoyo del gobierno federal, esta dolorosa etapa de violencia en nuestro país lamentablemente no terminará", lamentó Tello.

Y deseó que, en materia del combate a la inseguridad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respalde más a la administración entrante.

El gobernador Alejandro Tello aseguró que se retira con la frente en alto y la conciencia tranquila de haber hecho mucho por Zacatecas con muy pocos recursos.

"En un país donde todo el tiempo se habla de corrupción y abusos por parte de los gobernantes, y en donde lamentablemente mucho sólo queda en discurso de honestidad y no en hechos fehacientes, en mi caso termino y me retiro con la frente en alto y con la conciencia tranquila, sabedor de que a la gente no se le engaña y sabe muy bien quiénes éramos, quiénes somos y lo que hicimos", enfatizó.

"Será la ciudadanía quien finalmente juzgue y emita su opinión sobre los resultados alcanzados para el estado en cinco años", sostuvo durante el mensaje que emitió esta mañana a la ciudadanía, con motivo de sus cinco años de trabajo para Zacatecas, y agradeció la confianza que le dieron las y los zacatecanos para encabezar el Poder Ejecutivo.

Alejandro Tello aseguró que siempre actuó en apego a la ley, con honestidad, y nunca buscó intereses particulares antes del bien común.

Explicó que su administración realizó más de 3 mil obras públicas, a pesar de la crisis económica, con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos, y aseguró que no se crearon empresas nuevas al amparo de su gobierno, como ocurrió en el pasado.

"No tengo riquezas, ni empresas generadas al amparo del gobierno, nunca pedí nada a cambio de una decisión, no soy un hombre de escándalos ni abusos, no tengo prestanombres ni propiedades injustificadas, mi actuar está a los ojos de todos".

Lo que sí dijo tener es una familia que ama, unos hijos que como herencia se llevan su ejemplo y testimonio de vida, así como una esposa a la que ama y nunca terminará de agradecer su respaldo y reconocerle su total compromiso. "Juntos iniciamos esta responsabilidad, juntos la estamos terminando".

El mandatario agregó que desde el primer día de su gobierno entendió cuál era la dinámica y el rumbo que debía tomar su administración. En la institucionalidad había que honrar todos los compromisos creados a lo largo del tiempo, dijo, y aseguró que se hizo a cabalidad, además de que puso orden y equilibrio en las finanzas.

Destacó que no se contrató ni un sólo peso en deuda pública y se pagaron más de 3 mil 572 millones de pesos en ese rubro durante su quinquenio que está por terminar.

También destacó el impulso del impuesto de remediación ambiental que dará cientos de millones de pesos para la Hacienda Pública estatal y generará justicia para Zacatecas. Además, sostuvo, logró terminar con el millonario déficit educativo que por décadas se arrastró y comprometía el actuar del estado con más de 1 mil millones de pesos.

"Quiero agradecer a mi estado, a mi tierra, a su gente, gracias a todos los trabajadores del gobierno, mi equipo, a todos los funcionarios, gracias. Gracias a toda mi familia, a mis padres, a quienes respeto y amo; a mis hijos, motor y motivación de mi vida; a mi amada esposa, compañera y aliada en todo momento, gracias de todo corazón. Mi amor a ustedes por siempre", cerró.