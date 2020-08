Televisa se topa con los derechos de auto

La productora Genoveva Martínez, quien hace el programa unitario de Televisa "Esta historia me suena" lamentó que muchas canciones de artistas sean complicadas de conseguir debido a los derechos de autor y que, dice, ha llegado a pasar que dejan fuera una canción porque no pudieron conseguir los permisos para transmitirla en la televisora. De modo que no siempre ha podido contar la historia de la canción.

Un regalo para la actriz de "Hernán"Esta semana, la joven actriz Ishbel Bautista celebró su cumpleaños y la productora Fidela Navarro (de Dopamine) le envío un video para decirle que le mandará a Veracruz un huipil que Ishbel utilizó dentro de la serie "Hernán", en la que hizo el papel de Marina, junto a Óscar Jaenada como Hernán. Además, la productora le mandó un collar de piedras que utilizó en la misma serie y que dijo, en ningunas manos estarían mejor que en las suyas.Tania Rincón se ejercita embarazadaTania Rincón tuvo que abandonar por tres meses sus rutinas de entrenamiento mientras su nuevo embarazo la mantuvo sin ánimos ni energía, sin embargo, recientemente compartió unas imágenes donde ya está de vuelta en el ejercicio tomando las precauciones necesarias. "Obviamente regresé con permiso de mi ginecólogo. Y si bien, he tenido que modificar los entrenamientos, estoy convencida de los miles de beneficios que tiene hacer ejercicio y más ahora."