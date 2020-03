Televisa pagó tras accidente

Televisa ya pagó la indemnización a los deudos de los dos actores que fallecieron, en enero pasado, durante las grabaciones de la serie "Sin miedo a la verdad", asegura Jesús Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

El también actor subrayó la necesidad de trabajar en la ley para incrementar protocolos de seguridad en donde participen histriones. "Fuimos a negociaciones con Televisa, se comportaron maravillosamente y dieron la indemnización por arriba de la ley, se cumplió", dijo a pregunta expresa.

"[Ahora] Hay que trabajar en la ley o en cualquier figura que pueda llevar a un rango más alto que de protocolos de seguridad".

ACCIDENTE FATAL

El pasado 16 de enero, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores de la serie televisiva, murieron tras caer de un puente colocado a cinco metro de altura, sin haber, presuntamente, elementos como una red o colchones, colocados para evitar un accidente fatal.

Durante la misa de Sánchez Navarro, su viuda dijo que no esperaba problemas en términos económicos, pero solicitó mejores protecciones para actores en su trabajo.

"Esto tiene que ser un parteaguas para que jamás se vuelva a repetir, para que toda la gente estemos protegidos (en el set)", expresó ese día Gabriela Barajas.

Destaca que debe protegerse al actor joven. "Que no se tenga que enfrentar a las decisiones de un productor o un actor y que no pueda decir que no, porque pierde el trabajo.

"Con un delegado [de la ANDA, en el set] pasa lo mismo, no puede decir que no a una escena porque puede perderlo, que lo cambien de producción, lo sabemos, ese el día a día". Un actor ya con cierto nombre puede negarse señala Ochoa.

"Yo puedo decir que no lo hago, [pero] hasta de viejo se puede ser inconsciente", expone el protagonista de "El bienamado".