Telefonistas contra división de Telmex

Miguel Alemán, Tam.

La plantilla laboral compuesta por 53 empleados de la empresa Teléfonos de México (Telmex), en esta localidad fronteriza, participó durante el mediodía de ayer en una falta colectiva como manifestación en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la cual busca la separación o división de la paraestatal, lo cual tampoco es aceptado por parte de los integrantes del sindicato de telefonistas.

Lo anterior pudo ser apreciado en el exterior y frente a las oficinas de la citada empresa, donde también pudo confirmarse por parte de Salvador Robledo Aguilar, Secretario General de la sección 82 de la paraestatal en esta ciudad; quien desde muy temprana hora de este martes, encabezó la falta colectiva o falta de manifestación de todos sus compañeros que simplemente no realizaron sus labores, aclarando que esta acción no se trata de ningún abandono de trabajo, simplemente es una falta colectiva que se está realizando a nivel nacional, de acuerdo a las órdenes del secretario general Francisco Hernández Juárez.

“Tenemos la orden de hacer el paro en este día, con la falta colectiva, pero ya mañana reanudamos las labores”, refirió Robledo Aguilar al destacar que la plantilla laboral es de 53 trabajadores; sin embargo, solo 43 de ellos pudieron estar presentes, pues el resto están jubilados o simplemente no pudieron hacer acto de presencia.

“Esto quiere decir que no es que no nos presentemos a trabajar y que nos desaparezcamos, sino que venimos y estamos presentes aquí en la empresa, pero no laboramos, a eso se le llama falta colectiva”, detalló Robledo Aguilar; quien explicó que comenzaron desde las 8:00 horas y que está contemplada las 24 horas del día, porque en otros lugares tienen turnos continuos que empiezan en la madrugada o antes de la media noche y terminan hasta la noche del día siguiente, pero aquí nada más tienen turno de 8:00 a a las 17:00 horas, por lo que se optó por dar ese momento o turno.

MOTIVOS DE LA FALTA

“Esta falta colectiva la estamos realizando a nivel nacional porque estamos en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues la Ifetel en conjunto con la empresa, pretenden hacer una división administrativa de la empresa, la cual perjudicaría en gran medida, tanto en lo económico, como en los derechos sindicales y laborales, además de otros beneficios para todos los trabajadores, pues quieren dividir la parte interna de la externa, pero esto conllevaría a dividir a todo el personal y por consecuencia, también se estaría dividiendo el Sindicato, lo cual tendría serias consecuencias, tanto para los derechos de los trabajadores, como de los jubilados, que en este caso son los que ya están fuera de Telmex”, dijo.

“La empresa al principio ha estado de acuerdo en hacer la división, pero el Sindicato, pues obviamente no, por la razón de que el sindicato está a favor de los trabajadores y para poder defender sus derechos”, explicó Robledo Aguilar; quien aseguró que el Ifetel pretende que la empresa Telmex haga otra empresa con otro nombre dentro de esta misma empresa, pero el sindicato es para los telefonistas y en ese caso, ya no participaría en la otra empresa.

INJUSTAS ACCIONES DE IFETEL

“Estamos en contra las acciones del Ifetel, que como gobierno está realizando en telecomunicaciones, que son reformas, reformas que le permite a la competencia extranjera poder entrar al mercado nacional o mexicano de las telecomunicaciones y en este caso, dándoles toda la preferencia, porque Telmex es una empresa muy grande o preponderante como le llama Ifetel, que tiene la mayoría de los clientes de las comunicaciones en México; entonces, al venir una empresa extranjera, vendría con poca clientela y se vería muy débil y se le aplicarían reglas y sanciones a teléfonos para poder bajarle su nivel de poder y así poder darles oportunidad a las empresas extranjeras para competir con ella, además de que Ifetel pretende que la competencia utilice toda la infraestructura y redes de distribución que tiene Telmex a lo largo y ancho del país, por lo que ellos prácticamente no tendrían nada que invertir”, finalizó diciendo el entrevistado, al considerar que es algo injusto lo que está haciendo Ifetel.

ENCABEZA. El dirigente de los telefonistas, Salvador Robledo Aguilar, encabezó la falta colectiva.

PARTICIPAN. Telefonistas en esta ciudad, participaron en una falta colectiva o falta de manifestación en contra del Ifetel y la separación o división de Telmex.