´Teje´ cada día sus alimentos

Desde hace un par de meses cuando un grupo de personas que la alimentan ocasionalmente le enseñaron a manejar las agujas de costura, Ana Josefina, una mujer indigente de Reynosa se dedica a elaborar flores de hilo que después vende en la vía pública.

En cada artesanía invierte en promedio un día, una vez que termina sus productos los oferta con ayuda de un grupo de hombres en los crucero de la ciudad, cada uno cuesta 30 pesos " Yo las hago y ellos se las llevan y las venden, cada una cuesta 30 pesos, se hacen de un hilo que se llama brillante".

Le resulta costumbre dormir en gasolineras o en puestos de alimentos abandonados y recibir comida de extraños, aún así no deja de sonreír "Hoy me comí dos taquitos y un refresco, pero estoy esperando que me den más porque ya casi es hora".

Acostada, sin ropa y tapada con una cobija lució mientras le realizábamos la entrevista sobre la calle 15 de Mayo al cruce del Bulevar Miguel Hidalgo, afirmó acudir a la escuela ocasionalmente "No sé como se llama la escuela pero yo voy, por eso tengo 2 lápices ahí me dan el material pero yo me guardo estos".

A voz quebrada comentó que se quedaría en esta zona hasta recordar donde es seguro vivir.