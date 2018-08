TEE no quiere hablar sobre retiro de curules

Ante los cuestionamientos que generó la sentencia con la que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó que debían quitársele dos curules de representación proporcional a la coalición Juntos Haremos Historia y asignárselas al PRI, Gastón Enríquez dijo hoy que no habrá comentarios de ese órgano.

El presidente del TEE se limitó a precisar que no harán comentarios que sólo contribuyan a generar polémica, pues su postura está clara en la sentencia emitida el viernes.

También rechazó opinar sobre la advertencia de Movimiento Ciudadano de que procederá en contra suya y del Magistrado Eduardo Bautista Peña, que fueron los que votaron a favor de esa sentencia.

"No puede hacer ningún comentario sobre lo que ellos dijeron... ellos se tienen que pronunciar ante la siguiente instancia", expresó.

"Los elementos técnicos (del por qué de la resolución) están contenidos en la sentencia e, insisto, yo no quisiera pronunciarme sobre ese tema en particular, porque lo que no quiero es abonar a la polémica por parte de la institución... todo está en la sentencia.

"En la sentencia se establece por qué no (se le quitan) al PAN o al Verde y por qué se le asignan a x partido... en el caso concreto de Nueva Alianza (no se le dan) porque no tenía el porcentaje".

El viernes, el Tribunal dictó sentencia sobre diversos juicios promovidos contra la asignación de curules de representación hecho por la Comisión Estatal Electoral el 10 de julio pasado y determinó que ésta debió haber considerado a la coalición Juntos Haremos Historia como un sólo ente al momento de repartir y no considerar en lo individual a los tres partidos que la conformaron, porque con ello estaban sobrerrepresentados.

Por ello, estableció que debían quitársele dos posiciones y otorgárselas al tricolor, lo que generó la informidad de los partidos que integran la coalición - Morena, PT y PES- quienes anunciaron que impugnarán, lo mismo que de Movimiento Ciudadano, quien considera ilógico que el PRI logre 6 diputaciones de representación cuando sólo ganó 2 de mayoría relativa.