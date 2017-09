"Te dejo 8 pesos y dile que la quiero". Una historia muy triste de una niña

A través de redes sociales fue difundida la fotografía de una cachorra que fue dejado en la casa de una mujer que se dedica a cuidar a los animales, aparentemente por una pequeña que dejó una carta en la que explica las razones por las que ya no puede hacerse cargo del animal, en Tijuana, Baja California.

Según el mensaje, la niña tuvo que dejar a su mascota porque sus papás ya no le permitían tenerla.

"HOLA ME LLAMO JASMIN Y ELLA ES CRISTALITA, TE LA TUVE QUE DEJAR EN TU PUERTA POR QUE ME DIJERON QUE TU CUIDAS ANIMALES QUE NO TIENEN CASA Y ELLA YA NO VA A TENER POR QUE MIS PAPAS NO LA QUIEREN POR QUE NO ES ORIGINAL (sic)", se lee en la carta.

La autora de la carta indica que tenía interés en seguir haciéndose cargo de su mascota pero "YO NO PUEDO CUIDARLA , SOLO TENGO 7 AÑOS Y NO ME DAN MUCHO DE RECREO PARA SU COMIDA, CUIDALA MUCHO POR FAVOR.

La niña que dejó al animalito intentó hacerse cargo de la perrita hasta el último momento "TE DEJO 8 PESOS Y DILE QUE LA QUIERO".

De acuerdo con las personas que dieron a conocer el caso, la perrita Cristalita ya está recibiendo cuidados, y cuando se encuentre en mejores condiciones será dada en adopción.