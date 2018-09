Tecnología cibernética. La carrera del futuro

Mission, Tx. - Típicamente, cuando escuchas el término "campamento de entrenamiento", viene a la mente las connotaciones de entrenamiento militar rudeza, pesadas botas, ejercicios intensos, caras camufladas y sargentos amenazantes.

Este no es el caso.

Cuando Jared Stephens asistió a su primer campamento de entrenamiento en Mission, en junio de 2017, no hubo botas duras ni sargentos de mal talante. De hecho, la experiencia fue completamente agradable y le ha cambiado la vida, lo suficiente como para catapultarlo a un puesto en un equipo cibernético internacional con una empresa en la prestigiosa lista de Fortune 500 líder.

"No sabía que algún día me pagarían por ser un hacker", dice Jared. "De hecho, no sabía que había trabajos como hacker ético y probador de penetración en ciberseguridad. Ahora sé que la certificación que ofrece el bootcamp hace una diferencia para los clientes internacionales con los que trabajamos".

En una industria que está creciendo exponencialmente, en retrospectiva, si Stephens da testimonio de algo, es que los bootcamps de seguridad cibernética pueden resolver el problema de una escasez severa de trabajadores de tecnología básica en informática de seguridad cibernética y avanzar en su carrera.

CAPACITACIóN DE ALTO NIVEL. Comisionado de la TWC Julian Alvarez (d) y Jared Stephens, recién contratado por Booz Allen Hamilton.

DE ´CALL DUTY´ A SENSE OF DUTY

Hoy en día, los empleadores de Texas y Estados Unidos buscan miles de trabajadores de tecnología básica en ciberseguridad para satisfacer las necesidades de personal actuales y futuras. En 2016, el empleo en la industria tecnológica en Texas creció en más de 11 mil empleos, según el informe Cyberstates 2017 de CompTIA. Incluso con esta nueva contratación, los empleadores publicaron ofertas de trabajo para más de 42 mil 600 ocupaciones de tecnología en el cuarto trimestre de 2016.

En 2017, Estados Unidos empleó a casi 780 mil personas en puestos de seguridad cibernética y creó aproximadamente 350 mil vacantes de ciberseguridad, según CyberSeek, un proyecto respaldado por la Iniciativa Nacional para la Educación Cibernética (NICE) en el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio web Market and Career, se espera que la tasa de empleo de analistas de seguridad de la información aumente en Texas en un 32 por ciento y el salario promedio anual en Texas sea de 92 mil 891 dólares.

Después del bootcamp y la certificación, Jared recibió una oferta de Booz Allen Hamilton el pasado mes de marzo.

HABILIDADES

A Stephens se le ofreció un puesto de consultor de tiempo completo en San Diego, California, como un probador de seguridad cibernética con un atractivo salario inicial compensatorio, y dijo que sería "una parte esencial de su misión para hacer del mundo un lugar mejor".

En el verano de 2017, Jared asistió a un bootcamp cibernético conectado a una subvención estatal High Demand Job Training (HDJT) proporcionada por Mission Economic Development Corporation (Mission EDC) en asociación con Workforce Solutions, la junta local de desarrollo de la fuerza de trabajo (WFS), CompTIA y TWC.

Esta subvención fue parte de un esfuerzo estatal para apoyar colaboraciones entre socios de Workforce Solutions y entidades de desarrollo económico local para crear programas de capacitación laboral ocupacional para mejorar las habilidades de personas para ocupaciones de gran demanda en las comunidades de Texas.

"Este campo de entrenamiento se centró en satisfacer la necesidad de la certificación profesional de los trabajadores de TI en ciberseguridad", dice Alex Meade, Director de Mission EDC.

"La demanda de trabajadores certificados abarca y continúa abarcando todas las industrias en departamentos de TI y empresas que proporcionan servicios de Tecnología de la Información a empresas grandes como pequeñas".

"Este tipo de colaboración proporciona capacitación personalizada de alta tecnología para carreras de ciberseguridad de alta demanda al tiempo que aumenta la competitividad de las empresas en el mercado global", apuntó el Comisionado de Representación Laboral de TWC, Julián Álvarez.

"No podría estar más feliz por Jared Stephens, y su generación. Tengo muchas ganas de conocer a más personas como Jared a quienes se les han dado las mismas oportunidades y oportunidades en otras ciudades a lo largo de la frontera".