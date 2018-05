´Te ven como si fueras criminal´

Miami, Florida. Estefanía Álvarez, dreamer mexicana de 26 años originaria de Durango, estuvo detenida injustificadamente durante un mes y ocho días en un centro de migración, pese a ser beneficiaria del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), una experiencia que dice es cercana a la tortura.

Ahora, libre, cuestiona cómo es posible que un país trate así a la gente.

Su pesadilla inició el 2 de febrero, cuando fue detenida en Miami, Florida, durante una redada por agentes de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE). En esa ocasión pudo demostrar que su DACA estaba vigente y fue liberada.

"Estaba muy asustada y decidí ir a ver a mis papás y a mis hermanas para estar con ellos unos días mientras me sentía mejor; volé a El Paso [Texas] y de ida no hubo problema, la situación se presentó cuando quise regresar a Miami", describe.

"Ya había atravesado seguridad, pero se me acercó un agente y me pidió mis documentos, le comenté que ya había pasado la revisión pero que con gusto se los mostraba y le entregué mi DACA y mi pasaporte".

Los agentes le indicaron que debían verificar si los documentos no eran falsos y le preguntaron si ha tenido algún contratiempo reciente, ella les dijo del asunto de la redada. "En ese momento me informa el agente que debe hacer un reporte".

Ella fue trasladada a las oficinas de ICE en el aeropuerto y luego al edificio en el centro de El Paso, donde fue fichada y acusada de portar documentos falsos.

"Me empezaron a cuestionar que la mica —de DACA— era falsa, que a quién le pague y ese fue el cargo por el que me encerraron y así, un sinfín de señalamientos que sólo me intimidaban y me asustaban. Todo lo que decían era mentira y después hasta el mismo juez que atendió mi caso dijo que mi detención había sido arbitraria porque sí estoy protegida (por DACA)", señala con frustración.

Comienza la pesadilla. Estefanía fue llevada al centro de detención de El Paso, "me quitaron mis pertenencias, me dijeron que me iba a quedar ahí hasta ver un juez de migración; no pude hacer mi llamada de ley hasta que me llevaron a los dormitorios, antes me tuve que desvestir y ponerme un uniforme naranja, como los delincuentes" relata.

"Llamé a mi familia, que no tenía idea de dónde estaba, les explique y ya sabrás... mi mamá, mis hermanas llorando; en fin, se comenzaron a mover para conseguir un abogado que me ayudara a salir", dice.

Estefanía no sabía si tenía más miedo o más coraje, pero ambos sentimientos dominaron sus primeros días: "Puedo decir que ciertos oficiales tienen cierto sentido de humanidad, pero la mayoría te ven y te tratan mal, te discriminan, te ven como si fueras un criminal. Es horrible sentirte así y no poder hacer nada, no tengo palabras para describir lo que se siente, especialmente cuando quienes te están discriminando y maltratando son personas de origen latino", lamenta.