"Te llevo conmigo", historia más allá de migración y diversidad sexual

Tras los buenos resultados con la cinta Te llevo conmigo, Armando Espitia aseguró que esta historia habla sobre seres humanos desde varias aristas, a la vez que alza la voz para tocar la diversidad sexual y la migración.





El actor, quien en días pasados estrenó la película en el Festival Internacional de Cine de Sundance, compartió que la cinta de la documentalista Heidi Ewing fue comprada, lo que garantiza su distribución en varios países, lo cual lo tiene contento.





"Es una historia polémica vista desde varias aristas, que se aleja de la temática gay o de migrantes. Es una trama sobre personajes, de ahí su complejidad", apuntó el joven actor al señalar que Te llevo conmigo es una película de emociones, lo que ha provocado una conexión.





La historia se centra en un joven que sueña con ser chef, pero tiene que ayudar a la manutención de su hijo. Una noche conoce a un joven maestro gay, quien cambiará su vida; sin embargo él decide que debe cruzar la frontera para cumplir sus metas, prometiendo a su pequeño y su nuevo amor que regresará.





Aunque los prolongados aplausos y las buenas críticas ocurridas en el certamen fílmico son halagadores, Espitia reconoce que lo mejor fue ver la conexión con la historia y la emotividad que provocó ente los asistentes, "es una película llena de emociones con personajes bien delineados".





"Creo que la gente empatizó con la historia de amor más que con la orientación sexual de los personajes. Es una trama basada en hechos reales y eso la hace poderosa, además de que podemos dar voz a la diversidad sexual dentro de un sector como los migrantes", dijo Espitia en entrevista con Notimex.





Agregó que la idea no es tomar como bandera estos temas de migración y diversidad sexual, pues a su consideración la historia va más allá, pero sí es una manera de exponerlos darle voz en un contexto que pocas veces se toca.





La película "Te llevo conmigo/I carry you with me cuenta con la dirección de Heidi Ewing, mientras que el elenco ésta integrado por Armando Espitia, Christian Vázquez, Michelle Rodríguez y Arcelia Ramírez.