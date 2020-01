La senadora panista Xóchitl Gálvez afirmó que es inviable rifar el avión presidencial porque no es del Gobierno.

"No sé si lo puedas rifar porque no es de ellos. No es tuyo el avión: cómo vas rifar algo que no es tuyo. Es como si voy y saco en Elektra una tele y la pongo a rifa. Me va a decir Elektra 'espérate, yo tengo la factura'. Y no tenemos ni la factura del avión", argumentó.

La legisladora hidalguense reprobó el plan de López Obrador.

"Tenemos que ponernos serios en este Gobierno, de verdad. Te ganas el avión y qué fregados haces con un avión. Todo es populismo", señaló.