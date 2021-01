"Te esperamos, Donald Trump ¡Estamos listos, 2024!", dice Elsa Méndez

"No es un adiós, es un hasta pronto. Te esperamos Donald Trump, estamos listos. 2024", es el mensaje de la diputada local Elsa Méndez, en el marco del inicio del gobierno de Joe Biden, en Estados Unidos.

"Lo que muchos pensamos y escribimos sólo un hombre tuvo el valor para poder enfrentarlo", afirma Elsa Méndez en un video difundido a través de Twitter.

Noticia Relacionada Reabren comité del PRD, luego de años

Mirando a la cámara y voz firme, la diputada agregó que "sin respeto a la vida, no hay paz. Sin respeto a la familia, no hay desarrollo. Sin respeto a las libertades fundamentales, no hay democracia".

El video fue difundido en el marco de la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Legisladora polémica. No es la primera vez que la diputada Elsa Méndez expresa su respaldo a Donald Trump. Incluso, cuando Twitter suspendió la cuenta del exmandatario, la legisladora colocó la fotografía del expresidente en su perfil a manera de protesta.