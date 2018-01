¿Te diste cuenta de los más de 20 errores en películas de Hollywood? (Videos)

Aunque en 2017 cintas como "Spider Man Homecoming" o "Wonder Woman" fueron un éxito en taquilla y algunas otras cintas como "Dunkirk" han estado nominadas a prestigiados premios, eso no impide que los largometrajes hayan tenido diversos errores de producción.

El sitio especializado MovieMistakes hizo un recuento de los errores que tuvieron las cintas estrenadas el año pasado y donde resultó que el filme "Dunkirk", dirigido por Christopher Nolan fue el que más errores presentó con un total de 24.

Aunque en taquilla ha superado los 525 millones de recaudación, el sitio reveló que la mayor parte de estos errores se debe a sus fallos históricos -la cinta se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial- como en una escena cuando hay un barco a mitad del canal que se dirige a Inglaterra pero en realidad en pantalla claramente se ve anclado.

Otras imprecisiones que denota el sitio es que en el filme aparecen aviones que fueron construidos tras la finalización de la Guerra y no antes. Así como los cambios de marea que se presenta entre una escena y otra.

La segunda posición como la cinta con mayores imprecisiones la comparten "Spider man Homecoming" y "The beauty and the Beast" con 23 errores cada uno.

En la cinta del "Hombre Araña" destaca el error de la escena en la que "Spidey" salva a "Liz" de caerse del Monumento a Washington y dispara una telaraña en su mano y muñeca, que desaparece unos tiros más tarde.

Por su parte en la película protagonizada por Emma Watson uno de los errores más visibles se da al inicio de la película, cuando "Bella" le da los buenos días a "Jean Potts" y le da una manzana. Ahí se nota que la cuerda está unida a la garganta del burro, pero en el siguiente primer plano la cuerda se ata directamente al nudo de la mejilla.

En tercera posición se encuentra la cinta de autos "Fast & Furious 8" con 21 errores, siendo uno de los más claros cuando muestran un submarino Akula class, el cual es un submarino de ataque y no un portador de misiles.

En la quinta posición esta la segunda parte del filme "John Wick" con Keanu Reeves, al presentar 20 errores, uno de los más importantes cuando una motocicleta golpea el auto de "Wick" durante la escena de persecución al inicio, la motocicleta derriba el panel y la puerta del cuarto delantero derecho, con piezas colgando del automóvil. Cuando "Wick" camina alrededor del automóvil para investigar al conductor, el automóvil parece estar en perfecto estado.

Esta lista la completan el filme de terror "It" con 19 errores, "Wonder Woman" con 15, "The Circle" con 12, "Murder on the Orient Express" también con 12 y "Logan" con 9.