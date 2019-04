Taylor Swift realiza donativo a comunidad LGBTQ

Cd. de México.

Para Taylor Swift, los esfuerzos de un grupo de defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ de Tennessee, estado controlado por mayoría republicana en el congreso local, fueron inspiración para hacer una donación.



Según el Proyecto de Equidad para Tennessee, la cantante donó 113 mil dólares, además de que recibieron una carta escrita por ella en la que critica las declaraciones de líderes religiosos del estado que apoyan proyectos de ley que afectan directamente a la comunidad LGBTQ.



Las leyes conocidas como "Slate of Hate (Pizarrón de odio)'' las propuestas permiten que las agencias de adopción descarten a las parejas del mismo sexo y que las políticas de no discriminación puedan no ser aplicadas por empresas para realizar contrataciones.