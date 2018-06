Taylor Swift hace donaciones a la caridad

Taylor Swift donó mercancía oficial de sus giras 1989 y Reputation a la caridad, informó TMZ.

Karim Siddiqui, representante de la Fundación KAMS, que se dedica a ayudar a jóvenes de bajos recursos introduciéndolos al mundo de los deportes para que puedan obtener becas escolares, dijo que la intérprete de "Look What You Made Me Do" le envió productos que subastará para recaudar fondos.

Siddiqui explicó que le escribió una carta a Swift en la que le pedía apoyo para su próximo evento, una gala benéfica inaugural este sábado, en Chino Hills California.

El equipo de la cantante le respondió con una llamada y le envió a la Fundación muchos productos oficiales, entre ellos sudaderas, camisetas, delantales, guantes de cocina, bolsas, ornamentos navideños, llaveros, bufandas y moños para el cabello.

La Fundación creó canastas con la mercancía, las cuales subastará en la gala, con una puja inicial de 180 dólares (unos 3 mil 665 pesos).

KAMS fue creada en honor del primo fallecido de Siddiqui, Kamran, quien era un apasionado de los deportes y murió a los 22 años en un accidente de motocicleta.

