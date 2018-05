Taylor Swift compra una de las residencias mas grandes de NY

Taylor Swift tiene una atracción especial por Nueva York. Lo adora. Lo expresó al mundo hace unos años en su canción Welcome to New York. El lugar que eligió para establecer su cuartel general es Franklin Street, una calle bastante tranquila en el exclusivo barrio de Tribeca.

La cantante ya lleva desembolsados 48 millones de dólares (más de 41 millones de euros) en esa propiedad inmobiliaria, que ha ido comprando pieza a pieza hasta convertirla en una de las diez mayores residencias en la ciudad.

La actividad es permanente desde hace meses en la propiedad. Es conocido que a Swift le interesa el ladrillo desde que abandonó la adolescencia. Lleva invirtiendo casi una década en inmueble. Este proyecto en Manhattan está, en principio, compuesto por cuatro propiedades, que combinadas tendrán casi 1.900 metros cuadrados de superficie. Es suficiente para incluir 16 habitaciones con sus cuartos de baño, una terraza de 500 metros y garaje.

Swift empezó a dar forma al complejo comprando en 2014 un doble ático en la quinta planta por casi 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros). En agosto del año pasado se hizo con un pequeño townhouse (las clásicas casas neoyorquinas estrechas de ladrillo visto oscuro) de dos plantas justo al lado por el que pagó 18 millones (15,4, en euros). El precio final hizo que los agentes inmobiliarios se quedaran boquiabiertos, porque estaba pagando más del doble de lo que se ofrecía por una propiedad similar en el mercado. Le interesaba por el garaje, un bien escaso en una ciudad de los rascacielos.

La de Swift es la misma residencia en la que estuvo recluido Dominique Strauss-Kahn tras ser acusado de asaltar sexualmente a la empleada de un hotel. El antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional vendió la vivienda hace seis años por 10 millones de dólares (unos 8,5 millones de euros). Taylor Swift completó su puzle inmobiliario en febrero, con la compra por 9,75 millones de un apartamento en el mismo edificio donde ya tenía los dos áticos. Está situado en el primer piso y pagó el doble que su anterior propietario.

La fortuna personal de la cantante pop se calcula en unos 240 millones de euros, por lo que la inversión no es poca cosa si se tiene en cuenta lo que debe gastar en las obras. La remodelación ya en marcha se enfrenta, sin embargo, a varios problemas.

El primero es que para concluirla Swift debe obtener un permiso para modificar el acceso interior al garaje, para que así pueda entrar al apartamento sin tener que salir del coche. Para eso deben romper la pared que separa las dos propiedades y conectarlas. Por otro lado, la agencia inmobiliaria Douglas Elliman le reclama un millón de dólares por haber comprado la casa sus espaldas, cuando le ofrecieron visitarla antes de sacarla al mercado. Aseguran en la documentación entregada a los tribunales que fueron ellos los que le sugirieron la idea de utilizar la casa a modo de garaje, de acuerdo con un extenso reportaje publicado en de The Daily Mail.

Swift acaba de iniciar la gira Reputation World. El rotativo británico explica que si el departamento de inmuebles de la ciudad de Nueva York no le autoriza a conectar las propiedades en los dos edificios a tiempo, la cantante tendrá que buscar un sitio para vivir temporalmente. Hasta ahora estaba alquilando una casa en el West Village por 30.000 dólares, más de 25.000 euros, al mes. También tiene una casa de verano en Rhode Island, en la costa este de Estados Unidos, por la que pagó 17 millones (14,5, en euros), y varias propiedades en Nashville, Tennessee, donde arrancó su carrera musical.

El bloque en el que Taylor Swift está construyendo su imperio inmobilario tiene que ver bastante poco la imagen llena de energía que presenta de Nueva York en el álbum 1989, que sacó a la venta cuando compraba el dúplex. Es un barrio lejos de la acción y los turistas, un atractivo evidente para famosos como Justin Timberlake o Jennifer Lawrence que buscan privacidad en la jungla de cemento. El loft de Jay-Z y Beyoncé tampoco está muy lejos andando desde Franklin Street.

Hay espacios comerciales vacíos y los que están abiertos se dedican a la decoración de interiores y a vender joyas y ropa. Tampoco se ven porteros con guantes blancos y sombreros como en las torres de lujo del Midtown. Muchos edificios de la zona conservan aún las plataformas de acero para cargar y descargar mercancías de la época en la que operaban como propiedades comerciales.