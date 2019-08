Taylor Swift alza la voz por la igualdad en MTV VMAs

México, 27 Ago

Con You need to calm down, la cantante Taylor Swift se convirtió en la gran ganadora de los MTV Video Music Awards (VMAs), en una velada en la que pidió un mundo con equidad de oportunidades para todos.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, Swift se adjudicó los premios a Mejor Video del Año, por el tema en el que muestra su apoyo a la comunidad LGBTTTI.

Al final del videoclip, la artista incluye un mensaje en el que invita a sus seguidores a apoyar una solicitud para que los senadores de Estados Unidos respalden la Ley de Igualdad con el objetivo de terminar con la discriminación con base en la orientación o la identidad sexual de un individuo.

"Este es un premio entregado por los fans, así que primero quiero agradecerles a ustedes, porque en este video hablamos de temas importantes y ustedes quieren un mundo donde todos seamos iguales, independientemente del amor, con quien nos identifiquemos; este video es una petición de igualdad, de equidad, todos debemos ser iguales ante la ley", indicó al recibir sus galardones.

Rosalía y J Balvin triunfaron en la categoría a Mejor Video Latino por su colaboración en el tema Con altura; la cantante agradeció a sus seguidores, mientras que Balvin dijo que está muy orgulloso de ser parte de la "pandilla latina": "es hermoso, porque es la primera vez que canto en español para ustedes".

El colombiano también pidió ayuda para el Amazonas, que se encuentra afectada por diversos incendios. "Necesitamos ayuda para el Amazonas porque está incendiándose, así que necesitamos apoyo para la selva".

La Canción del Año fue Old town road (Remix), de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus; este último destacó la importancia de "recordar de dónde viene toda la bondad".

En tanto que la rapera, productora y bailarina Missy Elliott fue reconocida con el Premio "Michael Jackson" Video Vanguard; "he trabajado diligentemente por más de dos décadas y nunca pensé que estaría parada aquí recibiendo este premio".

En la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2019, conducida por el cómico y actor Sebastian Manislaco, BTS y Halsey se llevaron el galardón a Mejor Acto K-Pop.

Ganadores de los MTV Music Awards 2019:

Mejor Video de Vanguardia: Missy Elliot

Video del Año: Taylor Swift, You need to calm down.

Artista del Año: Ariadna Grande

Canción del Año: Lil Nas X: Old Town Road (feat Billry Ray Cyrus)

Mejor Artista Nuevo: Billie Eilish

Mejor Colaboración: Shawn Mendes / Camila Cabello: Señorita

Artista con más Proyección del Año: Billie Eilish

Mejor Video Pop: Sucker, de Jonas Brothers

Mejor Video Hip-hop: Money, de Cardi B

Mejor Video R&B: Waves, Normani

Mejor Video K-pop: Boy with luv, de BTS (con Halsey)

Mejor Video Latino: Con altura, de Rosalía y J Balvin (con El Guincho)

Mejor Video Rock: High Hopes, de Panic! At the Disco

Video For Good: You need to calm down, de Taylor Swift

Mejor Grupo: BTS

Mejor Himno: Hot Girl Summer, de Megan Thee Stallion (con Nicki Minaj y Ty Dolla $ign)

Canción del Verano: Boyfriend, de Ariana Grande y Social House

Fashion Trailblazer: Marc Jacobs

Mejor Dirección: Lil Nas X: Old Town Road (feat Billry Ray Cyrus)

Mejores Efectos Especiales: ME!, de Taylor Swift (con Brendon Urie). Efectos especiales de Loris Paillier y Lucas Salton

Mejor Edición: Bad Guy, de Billie Eilish (Edición: Billie Eilish)

Mejor Dirección de Arte: 7 rings, de Ariana Grande (Dirección de arte: John Richoux)

Mejor Coreografía: Con Altura, de Rosalía y J Balvin (con El Guincho)

Mejor Producción de Video: Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello (Producción de Video: Scott Cunningham)