Taxistas exigen ser incluidos en app

Cd. de México.

Taxistas de la Ciudad se manifestaron frente al edificio del Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) para exigir que sus propuestas sean tomadas en cuenta en el desarrollo de la aplicación para el gremio.

La semana pasada, las autoridades anunciaron que la Agencia Digital de Innovación Pública desarrolla una aplicación para los taxis.



"Al ser nosotros un complemento necesario, bienvenida la acción que ciertamente es un apoyo", dijo Daniel Medina, vocero de Taxis Organizados.



Los transportistas agradecieron al Gobierno de la Ciudad y dijeron que de las siete propuestas que se presentaron la semana pasada, cuatro fueron hechas por los mismos taxistas.



"El transporte concesionado no se opone a la innovación que emplee mecanismos que nos pongan en igualdad de circunstancias para satisfacer servicios públicos", aseguró Medina.



Los taxistas también pidieron circular en contingencia pues el doble Hoy No Circula, también aplicará para ellos, al permitírseles manejar sólo de 5:00 a 10:00 horas.



La movilización inició a las 8:30 y terminó minutos antes de las 10:00 horas cuando los líderes transportistas entraron a una mesa de diálogo en la Sedema.



La circulación no se vio afectada.