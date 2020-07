Taxista se pone en huelga de hambre

Debido al actual recorte de horario en el medio de transporte público como parte del plan emergente por contingencia sanitaria, el taxista Wilfredo Guzmán inició ayer una huelga de hambre exigiendo que se rectifiquen las medidas laborales en estos tiempos de pandemia.

Postrado frente a las oficinas del Ayuntamiento de Reynosa Guzmán espera que las autoridades estatales le den una respuesta y en caso de no recibirla se va mantener sin comer nada, además comentó que se va encadenar en uno de los postes para no ser retirado por elementos judiciales.

Durante la presente semana Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, por medio de un comunicado oficial dio a conocer que el transporte público iba dejar de circular los días 4 y 5 de julio, además los horarios en que se puede laborar son de 5:00 a 9:00 de la mañana y 15:00 hasta 21:00 horas.

"En un principio el Gobernador decía que en Tamaulipas se habían tomado las medidas necesarias y vemos ahora como se ha elevado el número de muertos y contagios. Hay muchas gente que vive al día como los tianguistas, al trabajar de maquiladora lo afecta de sobremanera porque tiene que caminar grandes distancias y a nosotros nos afecta porque no tenemos esos ingresos", comentó Guzmán.

Para Guzmán, que lleva dos años laborando como chofer del volante, han sido tiempos complicados al solamente tener en ocasiones 100 pesos y ahora con estas nuevas medidas ya no va tener un ingreso económico que le permita mantenerse los fines de semana.

"Los taxistas no son un sector de contagio, lo que no sucede en las peseras que a las 5:00 de la mañana los trabajadores de las maquiladoras van hasta colgados en las puertas de las unidades y eso no se fijan", expresan.