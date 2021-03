´Tata´ Martino aún no piensa en Funes Mori

Funes Mori está en proceso de naturalización como mexicano. Llegó a jugar a México en el 2015 con los Rayados del Monterrey.



"La verdad que no depende de mí; en realidad lo que yo trato de informarme es de los futbolistas que están con posibilidades de jugar en la Selección de México", dijo Martino en una entrevista a TUDN.

"Hoy gastar tiempo en Funes Mori la verdad que no lo dedico, no digo que no lo veo jugar, no digo que es un excelente futbolista, lo que estoy diciendo es que no puedo gastar tiempo en un futbolista que no tiene condiciones legales para jugar con la Selección de México por lo cual, cualquier cosa que yo diría en este momento sería una pérdida de tiempo".

Martino dijo que el "Mellizo" es un jugador al que sigue, pero no para un posible llamado hasta que no tenga su naturalización terminada.