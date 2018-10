Tarifas al acero deberán suspenderse al firmar acuerdo comercial: Ebrard

Ottawa, Canadá- Las tarifas al acero y aluminio impuestas por Estados Unidos para presionar las negociaciones del TLCAN debieran ser suspendidas al momento de firmar el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (USMCA), afirmó hoy el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa junto con su futura contraparte, la canciller Chrystia Freeland, el funcionario designado como el próximo secretario de Relaciones Exteriores por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que "aún no somos gobierno, pero espero que esto se resuelva pronto".

Detalló que de acuerdo a conversaciones con el actual gobierno mexicano "adoptaremos una política en donde dejaremos atrás las tarifas y cuotas porque eso va en contra del libre comercio. Espero que esto abra una ventana de oportunidad para que se resuelva pronto".

Freeland añadió que las tarifas al acero y aluminio impuestas por Estados Unidos son "injustificadas e ilegales" y que el gobierno canadiense presentó querellas ante la OMC y el tribunal del TLCAN y que seguirá en pláticas con la administración estadunidense para buscar que sean suspendidas.

"México es para Canadá uno de sus amigos más cercanos además de ser socio comercial. Ambos países trabajan juntos en áreas como comercio e inversiones, seguridad y medio ambiente para construir juntos una Norteamérica más integrada, sustentable y más competitiva", añadió la principal negociadora en la modernización del TLCAN.

Una delegación de siete secretarios designados de las carteras de Relaciones Exteriores, Economía, de Gobernación, Energía, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Medio Ambiente realizan una gira de trabajo por Canadá para reunirse con funcionarios, legisladores y empresarios para tratar temas de comercio, inversión, migración y operación de empresas canadienses en México.

Minutos antes de reunirse con los legisladores y con el primer ministro Justin Trudeau, la delegación mexicana agradeció la calurosa bienvenida por parte de la canciller Freeland y el ministro de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr, quien se reunió en privado con la secretaria designada de Economía, Graciela Márquez.

Marcelo Ebrard destacó que para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador es "una prioridad asegurar una buena relación con Canadá, país con el que compartimos valores políticos, valores humanos e ideas progresistas".

Adelantó que desde el 1 de diciembre "vamos a iniciar una nueva página en la historia de las relaciones entre México y Canadá".

Detalló que en las reuniones de esta mañana se habló de los proyectos y experiencias comunes y citó como ejemplo la política migratoria canadiense que definió como "muy avanzada".

También hablaron de temas económicos y preocupaciones comunes, así como de la experiencia canadiense con la nueva Ley del Cannabis (en vigor desde el 17 de octubre), el cambio climático y la defensa de los derechos humanos.

El ministro Jim Carr informó que con su próxima contraparte habló sobre el factor de inclusión en la política comercial para dar más oportunidades a los indígenas y a las mujeres.

Al respecto, Graciela Márquez dijo en inglés que "el mundo ha cambiado, pero creemos que con Canadá de nuestro lado será un mejor mundo; podremos trabajar juntos con valores comunes como diversificación, inclusión e innovación para el bienestar de nuestras sociedades".

Interrogado la prensa canadiense sobre los recientes twits de Donald Trump en el sentido de que México no está conteniendo el flujo migratorio, el responsable de la futura política exterior de México dijo tajante que "no me sorprenden esos twits que están muy cerca de las elecciones intermedias de noviembre".

Ebrard adelantó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambiará la actual política migratoria mexicana con más visas de trabajo e inversiones en Centroamérica, así como más inversiones en el sureste mexicano, "que ha sido olvidado por muchos años".