Tarde de chicas y sin esposos

Londres, Inglaterra

La Duquesa de Sussex y la Duquesa de Cambridge acudieron ayer juntas al All England Lawn Tennis Club, donde se disputó el torneo de Wimbledon, en su primer acto juntas sin sus maridos.

SIN ACOMPAÑANTES

El Príncipe Enrique y el Príncipe Guillermo no acompañaron a Meghan y Catalina, sus respectivas esposas, al evento en el que la estadounidense Serena Williams y la alemana Angelique Kerber se enfrentaron por el preciado trofeo del tercer grande de la temporada.

Meghan y Williams son amigas desde hace años, como demuestra la presencia de la tenista en su boda con el príncipe Enrique, por ello, la noble no quiso perderse la final.

Las dos duquesas recorrieron las instalaciones del club londinense saludando al personal, tenistas y aficionados allí congregados antes de disfrutar de un soleado día de tenis.

Para la ocasión, Meghan vistió una falda blanca de tubo que combinó con una camisa de rayas blancas y azules, mientras que Catalina escogió un sencillo traje blanco con lunares negros.

