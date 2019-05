Tarantino vuelve a Cannes 25 años después de 'Pulp Fiction'

Cannes, Francia.

Veinticinco años después de haber estrenado Pulp Fiction en Cannes, Quentin Tarantino regresa este martes al festival de Cannes con su más reciente película, Once Upon a Time in... Hollywood.



La cinta estrenada en 1994 hizo que el cineasta fuera acreedor de la Palma de Oro.



Su nuevo filme es uno de los más esperados en el festival, pues se presentarán estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie a la alfombra.



Previo al estreno de Once Upon a Time in... Hollywood, Tarantino emitió un comunicado dirigido a la audiencia del festival para implorarles que no le arruinaran a futuros espectadores la experiencia del filme revelando 'spoilers'.



La nueva cinta forma parte de la competición oficial del festival, y llegará a salas de cine comerciales en julio próximo.