Tarantino enfrenta a ladrones

Quentin Tarantino se enfrentó a dos hombres que intentaron robar en su casa de Los Ángeles, informó TMZ.

El director de Kill Bill se percató que dos jóvenes, quienes al parecer ingresaron a través de las ventanas, se encontraban dentro de su domicilio cerca de la media noche el pasado domingo, según informaron fuentes policiales al portal.

La policía no describió la manera en que el realizador asusto a los ladrones, pero parece que Tarantino logró ahuyentarlos al poco tiempo de su ingreso al inmueble.

De acuerdo con la policía de Los Ángeles (LAPD) los delincuentes se llevaron joyas y varios objetos de valor.

Tarantino se encuentra en la filmación de la cinta Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie.