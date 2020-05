Tapan calle a falta de luz en Infonavit

Tampico, Tam.- Una docena de personas bloquearon una de las principales avenidas del sector Infonavit, luego de que aseguran que desde hace cinco días no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

Fue en el Bulevar Cañada que desde el mediodía de este lunes los vecinos atravesaron botes para la basura, piedras y hasta un contenedor de basura, llegando instantes después elementos de Tránsito quienes acordonaron la vialidad a fin de evitar accidentes.

Una de las afectadas quien se identificó como Fabiola González Cuervo, dijo que desde el pasado jueves están sin el suministro de energía eléctrica en el andador Groenlandia de la colonia Infonavit Cañada.

Refiere que se trata de cuatro edificios de viviendas en las que viven 25 familias, entre las que destacan ancianos, discapacitados y bebés.

Manifestó que este lunes les llegó el recibo de la luz y percibieron que éste llegó al doble de lo acostumbrado.

"A mí me llegó de más de 2,500 pesos. Es una casa de Infonavit en donde vivimos cinco personas. Nos están multiplicando el recibo... No es justo, porque ellos si pueden darnos un mal servicio y si nosotros no pagamos, de inmediato nos cortan la luz".

Menciona que por las noches no logran conciliar el sueño a causa de la ola de calor que se registra en la zona, además, los cárnicos, frutas, entre otros artículos se les han echado a perder, "tenemos que comprar diariamente lo que necesitamos comer, porque no tenemos refrigerador. No hay luz y a la CFE les vale".