Tampoco van a gustar sustitutos en Guerrero y Michoacán: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán tampoco les gustarán a los organismos electorales, porque su propósito es que no haya democracia.



"Ahora, tú me preguntas, a ver, ¿y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán y en Guerrero? Pues no les van a gustar tampoco. Porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación.