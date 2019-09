También vetaron a Zabaleta

"A mí sí me vetaron, a ti también", dice Susana. "Pues ya no me dejan entrar a ningún lado", responde Adela. "Fuimos a una televisora muy famosa de aquí (Televisa) y ¿quién pasó?, la morena (Susana) y la güera ésta (Rebecca) y dejaron a la Adela afuera y traía lonche", comenta Susana. "Nos hicieron una entrevista en Azteca que duró media hora y todavía preguntamos si no había problema con las tres, y nos dijeron que no, ¿no nos odia nadie?, no, las amamos y ahí vamos, contamos todos nuestros quehaceres y todavía ésta (Adela) dice: ´cómo te quiero, te adoro´, corte A, recortada de la entrevista (de Ventaneando)", explica Susana.

Aplauden gesto de Carlos Rivera.

El intérprete de "Te esperaba" hizo realidad el sueño de un niño. La familia del pequeño compartió un video en el que le regalaban unos boletos para el concierto de Carlos en Guadalajara y el niño rompía en llanto; Rivera inmediatamente compartió el video en sus redes pidiendo que si lo conocían lo contactaran. El encuentro entre el cantante y su seguidor se dio y para hacerlo todavía más memorable Carlos Rivera le regaló al niño boletos para verlo en primera la, lo que provocó una lluvia de buenos comentarios para el artista.

El dragón de Televisa también va para Netix

El dragón, la producción premium de Televisa que estrenará en Las Estrellas tentativamente el 30 de septiembre, también llegará a Netix el 4 de octubre, como parte de las nuevas estrategias de expansión de la televisora hacia el mundo digital. La serie está basada en una historia escrita por Arturo Pérez-Reverte ex profeso para tv, fue producida por W Studios y es protagonizada por Sebastián Rulli.