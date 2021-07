También pega aislamiento a vendedores ambulantes

"Antes de que esto ocurriera yo terminaba con mi mercancía aproximadamente a las 4 de la tarde y ahorita me dan las 5 y todavía todavía tengo más de la mitad, si es complicado porque de esto depende mi familia, tengo hijos en la escuela, deudas, recibos pendientes, entonces necesito el dinero".

En su situación se encuentran otros vendedores de elotes, frituras, dulces, antojitos y de ropa que dependen de la informalidad, y que recorren diariamente calles como Porfirio Díaz, Peatonal Hidalgo, Pedro J.Mendez, Guadalupe Victoria, Matamoros, Zaragoza, entre otras de los alrededores. "La gente tiene miedo de salir pero nosotros no podemos resguardarnos y quedarnos así nada más, porque un día no trabajado es sinónimo de no llevar comida a casa, venimos con miedo buscando clientes", refirió.

Desde el 19 de junio, el flujo en esta frontera de vehículos y peatones ha disminuido de forma considerable, y aunque no existen cifras oficiales, EL MAÑANA ha constatado el poco tránsito. "Las ventas han estado muy bajas y si es difícil para nosotros depender de esto pero seguiremos aquí con la esperanza de que todo vuelva a la nueva normalidad pronto", mencionó Juan Carlos vendedor en la peatonal Hidalgo.

El escenario que enfrentan los ambulantes se compara al de los primeros meses por la pandemia del Covid-19, cuando la instrucción de las autoridades iba enfocada a permanecer en casa, trayendo pérdidas de hasta un 90 por ciento para el comercio.