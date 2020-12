También juega en Televisión

Ser parte de la segunda temporada de El Juego de las Llaves, una serie que aborda el mundo swinger, marca un parteaguas en la carrera de Laura León, quien dijo sentirse de 15 años y siempre dispuesta para trabajar.

Esta será la primera serie en la que participe "La Tesorito" .

"Me siento muy bien, me siento de 15 años y estoy lista para trabajar", señaló la actriz. "Ya tengo mucha experiencia y callo en esto, me siento feliz de conocer a personas nuevas y ver cómo se está trabajando actualmente porque ya no son las mismas técnicas de antes".

NO INTERCAMBIARÁ PAREJA

Pero Laura, de 68 años, no entra al juego de intercambio de parejas sexuales que aborda la serie, su participación en la producción que prepara Amazon Prime Video será como mamá de una de las chicas reventadas de la historia.

"Mi personaje es el de mamá de una de las muchachitas, que está muy reventada, y yo quiero que se discipline y agarre el buen camino", contó Laura en entrevista telefónica.

Días atrás se dio a conocer que la intérprete de "Suavecito", al igual que Alejandra Guzmán y Cristian de la Fuente, encabezan el elenco que se une a la segunda entrega de la serie protagonizada por Maite Perroni y Sebastián Zurita.

NO DUDA Y ACEPTA

Cuando Laura recibió la propuesta de ser parte del elenco no dudó en aceptar, pues sabe que se trata de una propuesta diferente.

"Fue por medio de mi oficina, me parece una temática interesante y bastante atrevida", declaró.

Aunque apenas se dio a conocer la participación de Laura y Alejandra, lo cierto es que desde hace más de tres semanas estuvieron grabando en Cancún.

"Ya grabamos una parte de esta segunda temporada, lo que resta no sabemos si regresamos o la vamos a grabar aquí (en la Ciudad de México) debido a la pandemia.

"Allá nos cuidaron demasiado. Rentaron toda un ala del hotel, había personas que nos hacían la prueba (del Covid) y todo muy sanitizado", señaló.

La Tesorito indicó que en las grabaciones pudo saludar a la Guzmán.

Ellas no tendrán un vínculo en la historia, pues la rockera se une como amiga de "las muchachitas" de la trama.

La actriz estima que antes de que concluya diciembre estará terminando su participación en la serie.

"Son cinco o seis capítulos en los que voy a estar yo", indicó.