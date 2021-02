También ganaderos esperan las lluvias

Matías Hernández, conocido campesino y ganadero del lado sur de esta ciudad, dijo que los animales de campo, están sufriendo por la falta de alimentos y agua de lluvia.

Explicó que el peso de las reses no es el mismo cuando las lluvias no se hacen presentes, además, no se ha soltado el agua para los canales, cómo para que los animales del campo puedan tener una garantía.

Los ganadero esperan que pronto pueda hacer presencia la lluvia o que la Comisión Nacional del Agua pueda soltar el vital líquido para que los animales de campo tengan suficiente alimento en los próximos meses.

“Deseamos que pronto nos llueva, a los animales del campo también le hace falta la lluvia, no solo por la comida sino por la humedad de la tierra esta muy seco y esto está afectando considerablemente” dijo el entrevistado.